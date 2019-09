Dresden

Überraschenden Besuch von der Polizei haben am Mittwochmorgen gleich mehrere Mitglieder der KMN-Gang erhalten. Die Beamten durchsuchten mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften insgesamt drei Wohnungen in Strehlen und Reick sowie eine Bar. Unter anderem stellten die Polizisten dabei vier Schreckschusspistolen und eine Machete sicher.

Vorausgegangen war der Durchsuchung eine Auseinandersetzung in einer Bar an der Winckelmannstraße Anfang September. Ein 30-Jähriger war dort von einem Mann mit einer Pistole bedroht werden. Der 26-jährige Täter stammt aus dem näheren Umfeld der Dresdner Rapper der KMN-Gang. Im Zuge der Ermittlungen wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen des Waffengesetzes gerieten nun auch Mitglieder der KMN-Gang in den Fokus der Beamten. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen weiter.

Von kcu