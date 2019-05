Dresden

Am frühen Mittwochmorgen haben Polizeibeamte einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Einer Polizeistreife war der Mann aufgefallen, als er sich gegen 3 Uhr an einer Hauseingangstür an der Jahnstraße zu schaffen machte. Als er kurz darauf in das Gebäude eindrang, griffen die Beamten ein. In seinem Rucksack fanden die Ordnungshüter diverse Einbruchswerkzeuge, teilte die Polizei mit. Der 30-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen. Offenbar wollte der Mann in die Kellerräume des Mehrfamilienhauses einbrechen.

Bei einer anschließenden Untersuchung seiner Wohnung stellten die Polizisten umfangreiches mutmaßliches Diebesgut sicher. Darunter waren Fahrräder, Werkzeuge, eine Kletterausrüstung sowie ein Besteckkasten. Aktuell prüft die Polizei, welchen Einbrüchen die Sachen zugeordnet werden können.

Von DNN