Dresden

Die Dresdner Polizei hat am Samstagmorgen einen Autoknacker auf frischer Tat ertappt: Die Beamten erwischten den 18-Jährigen dabei, wie er einen Wagen an der Händelallee nach Wertgegenständen durchsuchte. Der junge Libyer war laut Polizeiangaben durch die Kofferraumklappe in den Jeep Chrysler eingestiegen. Im Inneren hatte er zwei Scheiben zum separierten Fahrgastraum eingeschlagen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3 000 Euro.

Von DNN