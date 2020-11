Dresden

Eine Haltestelle an der Bautzner Landstraße in Dresden-Weißig ist am Wochenende mit zwei jeweils ein Meter großen Hakenkreuzen beschmiert worden. Die Täter hatten auch andere verfassungswidrige Symbole in silberner Farbe auf das Wartehäuschen gesprüht. Es entstanden rund 500 Euro Sachschaden. Der Staatsschutz der Dresdner Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Sachbeschädigung.

Von SL