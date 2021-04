Dresden

Polizeibeamte haben am Montagabend eine Cannabiszucht in einer Wohnung in Löbtau entdeckt.

Nach Polizeiangaben nahmen die Beamten einen starken Cannabisgeruch wahr, der aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses stammte. Der 39-jährige Mieter öffnete den Polizisten die Wohnung, in der sie neun Cannabispflanzen und diverses Anbauzubehör sicherstellten. Die Behörden ermitteln jetzt gegen den Mann wegen des Anbaus von Betäubungsmitteln.

Von tik