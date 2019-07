Dresden

Am Sonntag hat die dreiwöchige Verkehrssicherheits-Kampagne „Respekt durch Rücksicht“ der Dresdner Polizei ein Ende gefunden. Zwischen dem 18. Juni und dem 7. Juli war die Dresdner Polizei dabei bei 52 Verkehrskontrollen an unterschiedlichen Orten in und um Dresden beschäftigt. Dabei kontrollierten die Beamten insgesamt 768 Autofahrer sowie 938 Fahrradfahrer. Sie mussten insgesamt 1081 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung feststellen.

Autofahrer wurden zumeist beim Überfahren von roten Ampeln sowie der Handynutzung am Steuer erwischt. Auch die Nichteinhaltung des vorgeschriebenen Seitenabstandes beim Überholen rangierte auf den vorderen Plätzen. Rotlichtverstöße sowie das Fahren in falscher Richtung waren Spitzenreiter bei den Fahrradfahrern.

Die Kampagne sei ganzheitlich angelegt und ziele auf alle Verkehrsteilnehmer ab, meinte Gerald Baier, Leiter der Dresdner Verkehrspolizeiinspektion. „Die Ergebnisse unserer Kontrollen zeigen deutlich deren Notwendigkeit. Folgerichtig werden wir auch in Zukunft unsere Kontrollen auf diesem Sektor fortführen und wenn möglich verstärken“, kündigte er an. „Respekt durch Rücksicht heißt: Mit Verstand zu fahren und sicher anzukommen.“

Die Kontrollorte im Rahmen der Aktionswochen richteten sich nicht nur nach den bekannten Unfallstellen. Vielmehr konnten sich zeitgleich zur Verkehrssicherheitskampagne Interessierte über das Beteiligungsportal des Freistaates Sachsen an die Polizei wenden. Bislang gingen dort mehr als 3000 Meldungen ein.

Baier sieht das subjektive Empfinden der Dresdner Verkehrsteilnehmer als wichtigen Baustein für die Ausrichtung der Kontrollen. Während der vergangenen Wochen seien die Beamten bereits ersten Hinweisen nachgegangen. Dass noch nicht alle Meldungen Eingang entsprechende Verkehrskontrollen zur Folge hatten, sei allein der erfreulich hohen Beteiligung geschuldet. „Fest steht jedoch, dass wir die Hinweise detailliert auswerten und sie bei zukünftigen Kontrollen einfließen werden“, so der Verkehrspolizeichef.

Von kcu