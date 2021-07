Polizei beendet Hausbesetzung in Dresden – Sympathisanten behindern Einsatz

Dresden

Die Polizei hat am Donnerstagabend die Besetzung eines Hauses an der Lößnitzstraße in der Äußeren Neustadt beendet. Auf dem Dach des Gebäudes fanden sich drei junge Frauen im Alter von 15, 17 und 21 Jahren, die sich nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten müssen. Gespräche zwischen Hausbesetzern und Vertretern des Eigentümers waren zuvor ergebnislos verlaufen.

Beim Abtransport des Trios zur Identitätsfeststellung wurden mehrere Funkstreifenwagen von Sympathisanten behindert, die sich vor dem Gebäude versammelt hatten. Einsatzkräfte mussten die Menschen abdrängen.

Wie bereits bei der von Montag bis Mittwoch dauernden Hausbesetzung an der Jägerstraße richtete sich die Aktion gegen hohe Mieten, Leerstand und fehlende Freiräume in der Stadt.

Von fkä