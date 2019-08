Dresden

Eine offenbar verwirrte Frau hat am Sonntagnachmittag versucht, unter anderem eine Straßenbahn auf dem Trachenberger Platz anzuhalten. Die Frau lief kurz nach Mittag immer wieder auf die Straße und direkt in den fließenden Verkehr hinein.

Beamte mussten sie unter Kontrolle bringen, dabei wurde ein Mann leicht verletzt. Die 47-Jährige kam in ein Fachkrankenhaus. Möglicherweise war sie bereits am Vormittag aufgefallen. Zeugen beobachteten eine Radfahrerin, die in der Mitte der Großenhainer Straße unterwegs war. Ob es sich dabei ebenfalls um die 47-Jährige gehandelt hat, wird noch geprüft.

Die Polizei sucht außerdem Zeugen zu beiden Vorfällen. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä