Dresden

Immer wieder werden Menschen in und um Dresden Opfer von Betrügern. Die Polizei warnt vor falschen Gewinnversprechen und jeglichem anderen Vorwand, einer fremden Person Geld zu übergeben. In den vergangenen Tagen kam es wieder zu mehreren Vorfällen im Stadtgebiet. In beiden Fällen ließen sich die kontaktierten Personen nicht darauf ein.

Am Montag versprachen Täter einer 78-Jährigen aus Kleinzschachwitz telefonisch 29.500 Euro Gewinn. Dazu forderten sie Amazongutscheine im Wert von 1200 Euro. In Laubegast erhielt eine 85-Jährige am Dienstag einen Anruf von Betrügern. Sie forderten 96 Euro monatliche Gebühren, weil sie einen Spielvertrag einer Lottozentrale nicht gekündigt hätte.

Von SL