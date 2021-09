Dresden

Die Polizei sucht nach dem vermissten Luca Antonio P. aus Dresden-Südvorstadt. Der 16-Jährige wurde nach Angaben der Beamten zuletzt am 25. September mittags in einer Jugendeinrichtung an der Teplitzer Straße gesehen und ist seitdem verschwunden. Bekannte Aufenthaltsorte haben Polizisten bereits geprüft, bislang aber erfolglos.

Luca Antonio P. wird seit dem 25. September vermisst. Quelle: Polizei Dresden

Der Jugendliche ist 1,78 Meter groß, kräftig gebaut und hat dunkle Haare. Bekleidet war er mit schwarzen Nike-Schuhen und einer grauen Sweat-Jacke. Zudem hatte er einen grauen Rucksack dabei. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können.

Hinweise Tel. 0351/483 22 33

Von DNN