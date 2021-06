Polizei Dresden sucht vermissten 16-Jährigen

Dresden

Die Dresdner Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Ibrahim O. Der 16-Jährige hatte seine elterliche Wohnung in der Südvorstadt am vergangenen Freitag verlassen. Danach war er noch einmal am Postplatz gesehen worden, seither ist der Jugendliche verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, muss der junge Mann Medikamente nehmen.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Ibrahim O. Quelle: Polizei Dresden

Der 16-Jährige ist 1,70 Meter groß, kräftig und hat schwarze Haare. Er trägt einen Trainingsanzug und schwarz-weiße Turnschuhe. Hinweise zum Aufenthaltsort des Teenagers nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä