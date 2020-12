Dresden

Die Polizei Dresden sucht Zeugen zur Schlägerei auf dem Hubertusplatz in Pieschen am Samstag. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge waren zehn bis 15 Männer mit Autos zu einem Speiselieferservice am Hubertusplatz vorgefahren. Sie griffen mehrere Lieferservicefahrer an und verletzten zwei von ihnen schwer. Drei Männer von 19 bis 55 Jahren wurden bislang ermittelt. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0351/4822233 entgegen.

Von SL