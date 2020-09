Polizei Dresden sucht Leticia H. aus Kalkreuth

Dresden

Die Dresdner Polizei sucht aktuell nach der 14-jährigen Leticia H. Zuletzt gesehen wurde das Mädchen am 23. August in ihrer Unterkunft im Ebersbacher Ortsteil Kalkreuth. Laut Polizeiangaben hält sich die 14-Jährige möglicherweise in Dresden auf.

Polizisten haben zwischenzeitlich alle bekannten Anlaufadressen geprüft, konnten das Mädchen bislang aber nicht finden.

Anzeige

Laut Polizeiangaben ist Leticia H. seit dem 23. August vermisst. Quelle: Polizeidirektion Dresden

Weitere DNN+ Artikel

Leticia L. ist 1,55 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat braune Augen sowie schulterlanges braunes Haar. Was sie für Klamotten trägt, wisse die Polizei nicht.

Von ffo