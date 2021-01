Dresden

Polizisten haben am Montagabend drei Männer an der Löwenhainer Straße im Dresdner Stadtteil Seidnitz festgenommen. Sie stehen in Verdacht, mehrere Ladendiebstähle begangnen zu haben.

Ein Ladendetektiv hatte das Trio zuvor in einem Markt an der Pirnaer Landstraße beobachtet. Obwohl die Männer dort nichts stahlen, kam dem Ladendetektiv ihr Verhalten verdächtig vor. Daher folgte er dem Trio bis zu einem Supermarkt an der Löwenhainer Straße. Dort beobachtete er, wie einer der Männer mehrere Schachteln Zigaretten klaute.

Alarmierte Polizisten stellten die mutmaßlichen Diebe wenig später auf einem nahegelegenen Parkplatz. Dort hatten sie ihr Auto geparkt. In dem Renault befanden sich insgesamt 31 Schachteln Zigaretten. Kassenbons konnten die Männer nicht vorzeigen. Außerdem fanden die Polizisten Lebensmittel aus verschiedenen Märkten im Auto.

Das Trio muss sich nun wegen bandenmäßigen Diebstahls verantworten.

Von ffo