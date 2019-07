Dresden

Die Dresdner Polizei kontrolliert am Mittwoch verstärkt Busse und Lkw. Die Kontrollstelle haben Beamte am Morgen am Terrassenufer, direkt am Busparkplatz unterhalb der Carolabrücke errichtet. Das teilte die Polizei mit.

Mit den Kontrollen beteiligen sich die Verkehrspolizisten an der europaweiten Aktionswoche „Truck & Bus“ des Netzwerkes TISPOL. TISPOL ist ein Zusammenschluss der Verkehrspolizeien verschiedener europäischer Mitgliedsstaaten. Dieses Netzwerk will die Verkehrssicherheit erhöhen und initiiert regelmäßige Schwerpunktkontrollen zu verschiedenen Verkehrsthemen. Aus den Ergebnissen der Kontrollen lassen sich Ansätze für verbesserte und effiziente Maßnahmen zur Verhinderung schwere Unfälle und Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen ableiten.

Von ttr