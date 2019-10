Dresden

Unbekannte sind am Montag gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Meußlitzer Straße in Dresden-Meußlitz eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über die Terrassentür Zugang zu dem Haus. Abgesehen hatten sie es auf Bargeld, Klamotten – und Süßigkeiten. Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 350 Euro, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Auch an der Carl-Borisch-Straße in Dresden-Kleinzschachwitz drangen die Einbrecher über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Den genauen Tatzeitraum können die Beamten allerdings nicht festlegen – und grenzen diesen daher auf die vergangene Woche ein.

Diebesgut im Wert von rund 1000 Euro

Am Montag haben jedoch die Bewohner des Hauses den Einbruch bemerkt: Die Unbekannten entwendeten einen Rucksack mit Fahrradzubehör sowie rund 200 Euro Bargeld. Das Diebesgut beträgt hier rund 1 000 Euro – Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor.

Die Dresdner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht von einem Zusammenhang der beiden Einbrüche aus.

Von FFO