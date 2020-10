Polizei Dresden fahndet nach Dieb

Dresden

Die Dresdner Polizei sucht aktuell nach einem Mann, der im März Waren im Wert von rund 800 Euro in einem Elektronikfachmarkt in der Altmarkt-Galerie gestohlen hat. Der Täter betrat am 3. sowie am 11. März das Geschäft, nahm an beiden Tagen die Ware aus der Auslage und steckte sie unter seine Jacke. Mithilfe von Bildern der Überwachungskamera bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Polizei sucht diesen Mann. Quelle: Polizei Dresden

Wer Angaben zu dem Dieb machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0351/483 22 33 zu melden.

