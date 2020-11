Dresden

Die Dresdner Polizei sucht aktuell nach dem 15 Jahre alten Pascal P. aus Pesterwitz.

Der 15-Jährige verließ Donnerstag seine Schule in Cotta, kam jedoch nicht zu Hause an. Zuletzt wurde er gesehen, als er an der Tharandter Straße in einen Bus der Linie 90 in Richtung Freital stieg. Die Polizei hat alle bekannten Aufenthalts- und Hinwendungsorte überprüft, konnte den Jugendlichen bislang jedoch nicht ausfindig machen.

Anzeige

Pascal ist 1,62 m groß und von schlanker Statur. Er hat kurze braune Haare und blau/grüne Augen. Bekleidet war er mit einer blau/grauen Jacke mit grünen Reflektorstreifen, einer dunkelgrauen Jeans und blauen Turnschuhen. Er hat einen dunklen Schulranzen dabei und trägt eine Brille sowie ein Zahnspange.

Von DNN