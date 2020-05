Dresden

Bevor er sein neuestes Werk beenden konnte, ist ein 24-jähriger Graffiti-Sprayer am Dienstagabend in die Fänge der Dresdner Polizei geraten. Während er mit schwarzer Farbe eine Hauswand an der Wittenberger Straße verzierte, erwischten die Beamten den Mann. Passanten hatten die Polizei zuvor auf den jungen Mann aufmerksam gemacht.

Anzeige

Von mb