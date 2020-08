Dresden

Am Albert-Wolf-Platz in Dresden-Prohlis ist am Montagabend eine 68-Jährige von drei Männern bedrängt worden. Die Frau war gerade mit einem Begleiter dabei, Partei-Plakate aufzuhängen.

Wie die Polizei mitteilte, näherten sich die drei Täter und hinderten sie letztlich daran, weitere Transparente aufzuhängen. Ein bereits angebrachtes Plakat rissen sie wieder ab.

Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung und Sachbeschädigung.

