Dresden

Am Dienstagvormittag kam es auf der Wilschdorfer Landstraße (S 81) zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Dacia Duster war auf der Straße in Richtung Moritzburg unterwegs. Nach der Kreuzung Radeburger Straße verlor er, möglicherweise wegen gesundheitlicher Probleme, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Dacia geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Kleinbus VW T6 zusammen. Anschließend schleuderte der Dacia in den Straßengraben.

Der Fahrer des Kleinbusses blieb unversehrt. Quelle: Roland Halkasch

Der 59-jährige Daciafahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. Die Wilschdorfer Landstraße war in Richtung Dresden gesperrt. Der Verkehr wurde über Wilschdorf umgeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von fg