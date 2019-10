Dresden

Am Dienstag kam es gegen 12.25 Uhr auf der Ullersdorfer Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Peugeot 208 war in Richtung Ullersdorf unterwegs. In Höhe des Marienbades verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte in den Straßengraben und touchierte einen Baum.

Die Peugeotfahrerin und ihr im Fahrzeug befindliches Kind hatten großes Glück und blieben unverletzt. Die Berufsfeuerwehr der Wache Albertstadt und die Freiwillige Feuerwehr Bühlau sicherten den Kleinwagen und zogen ihn mit der Winde des Rüstwagens Kran aus dem Graben. Außerdem nahmen die Kameraden die ausgetretenen Betriebsstoffe auf. Am Peugeot entstand Totalschaden, das linke Vorderrad wurde herausgerissen. Die Ullersdorfer Landstraße war wegen des Unfalls gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von Roland Halkasch