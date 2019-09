Dresden

Am Freitagabend kam es auf der Waltherstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer einer Mercedes-Benz E-Klasse war auf der Waltherstraßenbrücke in Richtung Fröbelstraße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache verlor er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Der Kombi prallte gegen einen Lichtmast und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Der Mercedesfahrer und seine Beifahrerin wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von fg