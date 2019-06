Dresden

Am Mittwochmittag ist ein Fahrzeug mit einem Fahrrad am Ebertplatz in Löbtau zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei könnte der Fahrer des Citroen den Radfahrer übersehen und angefahren haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Im Bereich der Unfallstelle kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Von lp