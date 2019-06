Dresden

In der Nacht zum Sonnabend ist ein Auto-Fahrer mit seinem Wagen in die Baustelle im Bereich der Kesselsdorfer Straße/ Freiberger Straße/Ebertplatz gefahren. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem schwarzen Pkw vermutlich um einen BMW.

Das Fahrzeug kam von der Freiberger Straße und fuhr erst die Baustellenabsperrungen zur Kesselsdorfer Straße um, wendete und stieß daraufhin gegen die Absperrungen am Ebertplatz. Schließlich fuhr das Auto in Richtung Nossener Brücke davon, wobei er weitere Absperrzäune und Warnbaken beschädigte. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wer Angaben zu dem flüchtigen Auto und dessen Fahrer machen kann, wendet sich an die Polizei Dresden unter der Telefonnummer 0351 483 22 33.

Von lp