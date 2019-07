Dresden

Am Montag gegen 10.45 Uhr ist eine Pkw-Fahrerin beim Abbiegen mit einer Straßenbahn der Linie 4 in Höhe der Haltestelle Bergmannstraße kollidiert. Die Fahrerin des Seat wollte auf der Schandauer Straße vom Lidl-Parkplatz links in Richtung Innenstadt abbiegen, als sie die Straßenbahn übersah.

Nach Angaben der Polizei verletzte sich die Pkw-Fahrerin bei dem Zusammenstoß. Aktuell ist das Abbiegen nach Links an der Unfallstelle verboten. Es kam zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr.

Von lp