Dresden

Ein 19-Jähriger hat mit einer Schreckschusswaffe eine Pizzeria in Dresden überfallen. Erfolgreich war der 19-Jährige mit seiner Aktion am Dienstagabend aber nicht. Die Mitarbeiter des Restaurants an der Österreicher Straße hielten ihn fest und übergaben ihn der Polizei. Das teilten die Beamten am Mittwoch mit.

Der junge Räuber wurde festgenommen und sollte dem Haftrichter vorgeführt werden. Verletzt wurde niemand.

Von dpa