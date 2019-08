Dresden

Das Haus eines AfD-Mitgliedes wurde in Dresden-Reick mit Pflastersteinen attackiert. Unbekannte hatten die Fassade des Mehrfamilienhauses an der Kurt-Beyer-Straße in der Zeit zwischen Freitag- und Sonnabendnachmittag mit steinen beworfen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dadurch wurden zwei Fensterscheiben, die Balkonverglasung und der Putz beschädigt. Die Abteilung Staatsschutz bei der Dresdner Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zur Identität der möglicher Täter liegen gegenwärtig nicht vor.

Von DNN