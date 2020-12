Dresden

Ein Dieb hat Donnerstagabend zwei Mitarbeiter in einem Geschäft an der St. Petersburger Straße in Dresden-Seevorstadt mit Pfefferspray angegriffen. Der Täter hatte den Markt mit einem Beutel mit Diebesgut verlassen. Die beiden Mitarbeiter versuchten ihn aufzuhalten, woraufhin der Dieb Pfefferspray zog und in Richtung der Mitarbeiter sprühte. Er sprühte ein zweites Mal, sodass die Mitarbeiter von ihm ab ließen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Von SL