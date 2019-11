Dresden

Am Montag ist es gegen 9.20 Uhr am Rathaus Plauen zu einem Unfall gekommen. An der Chemnitzer Straße/Nöthnitzer Straße war ein PKW Peugeot 206+ auf einen Toyota Verso aufgefahren. Der 19-jährige Peugeotfahrer war zuvor an der Ampel im Fahrzeug bewusstlos geworden. Die Toyotafahrerin stand mit ihrem Auto hinter dem Peugeot und hatte die gesundheitlichen Probleme bemerkt, sich geistesgegenwärtig vor den Peugeot gesetzt und ihn ausgebremst. Sie konnte so Schlimmeres verhindern. Der Peugeotfahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Buslinie 62 wurde in stadtwärtiger Richtung umgeleitet.

Von Roland Halkasch