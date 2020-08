Dresden

Drei Verfahren wegen Körperverletzung, eines wegen Beleidigung und ein weiteres wegen einem gezeigten Hitlergruß – so lautet die traurige Bilanz, die die Polizei nach einer Pegida-Kundgebung und Gegenprotesten am Montagabend in Dresden zieht.

Wegen versuchter Körperverletzung muss sich unter anderem ein 18-Jähriger verantworten. Er hatte auf dem Neumarkt einem derzeit unbekannten Mann, der eine Deutschlandfahne mit sich führte, ein Bein gestellt und anschließend versucht, die Fahne dem Unbekannten zu entreißen, wie die Polizei mitteilt.

Sitzblockade auf der Wilsdruffer Straße

Ein weiteres Verfahren wegen Körperverletzung wurde gegen einen 32-Jährigen eingeleitet, nachdem dieser, laut den Beamten, einen Polizisten geschlagen haben soll. Der junge Mann wollte sich zuvor an einer Sitzblockade auf der Wilsdruffer Straße beteiligen.

Während des Aufzugs des Pegida-Vereins setzten sich mehrere Menschen auf die Schloßstraße sowie in den Gleisbereich der Wilsdruffer Straße. Weitere Versuche wurden durch Einsatzkräfte unter Anwendung „unmittelbaren Zwangs“ verhindert, so die Polizei.

Hitlergruß am Altmarkt gezeigt

Wegen Beleidigung muss sich ein 18-Jähriger verantworten, nachdem er an der Frauenstraße einem Polizeibeamten den Stinkefinger gezeigt hat. Gegen einen 41-Jährigen wurden Ermittlungen eingeleitet, nachdem er im Haltestellenbereich am Altmarkt den Hitlergruß gezeigt haben soll. Ein Versammlungsteilnehmer des Gegenprotestes erstattete zudem Anzeige, weil er von einem Polizeibeamten geschubst wurde, wie die Polizei mitteilt.

Die Pegida-Kundgebung begann gegen 18.45 Uhr auf dem Neumarkt unter dem Motto „Gemeinsam für Bürgerrechte“. Anschließend führte ein Aufzug durch die Innenstadt und endete wieder auf dem Neumarkt, so die Polizei. Parallel zu der genannten Kundgebung und dem Aufzug fanden mehrere Gegendemonstrationen im Innenstadtbereich statt. Insgesamt waren rund 300 Beamte in Einsatz.

Von RND/mot