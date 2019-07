Dresden

Am Samstag kam es gegen 17.30 Uhr in Gorbitz zu einem Verkehrsunfall. Auf der Straße „Am Gorbitzbach“ war VW Golf Plus rückwärts in den Gorbitzbach gefahren und blieb mit dem Heck im Wasser stehen. Offenbar hatte die Fahrerin die Pedale verwechselt. Sie und ihr Beifahrer waren im Fahrzeug eingeschlossen und die Strömung des Baches drohte, den Pkw mitzureißen. Die Feuerwehr sicherte das Auto mit einem Seil und verschaffte sich mit Steckleitern an der rutschigen Böschung einen sicheren Zugang zum Unfallfahrzeug.

Beide Insassen konnten sicher aus ihrem Fahrzeug geleitet werden und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Abschleppdienst zog den Golf mit einem Kran aus dem Gorbitzbach. Am Auto entstand ein Totalschaden, da vermutlich die Karosserie gestaucht wurde. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von fg