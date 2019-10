Dresden

In der Nacht zum Sonntag ist ein Mann bei einem Einbruch in ein Fachgeschäft für Hörgeräte auf frischer Tat ertappt worden. Der 33-Jährige hatte eine Schaufensterscheibe mit einem Gitterrost zerschlagen und war in das Geschäft an der Bautzner Straße eingestiegen.

Dabei wurde er von Passanten beobachtet. Sie alarmierten die Polizei und hielten den Einbrecher bis zu deren Eintreffen fest. Die Polizisten nahmen den Deutschen fest. Gegen ihn wird nun wegen Einbruchs ermittelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Von kcu