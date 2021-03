Dresden

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitagnachmittag auf der Warthaer Straße einen VW up! beschädigt.

Der Autofahrer war offenbar in Richtung Ockerwitz unterwegs und streifte in Höhe der Zufahrten Omsewitzer Höhe den am rechten Fahrbahnrand stehenden Wagen, sodass ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Unfallverursachers machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 483 22 33 entgegen.

Von DNN