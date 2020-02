Dresden

In der Nacht zum Donnerstag sind drei Papiermülltonnen an der Louisenstraße in der Dresdner Neustadt abgebrannt. Die Flammen schlugen auf einen geparkten Hyundai über. Am Auto entstanden rund 5200 Euro Schaden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Von DNN