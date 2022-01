Pärchen in Dresdner Straßenbahn rassistisch beleidigt

Dresden

Die Polizei geht aktuell einem Fall von Bedrohung und Beleidigung mit rassistischem Hintergrund nach. Am Samstagabend soll ein noch unbekannter Mann ein Pärchen in einer Dresdner Straßenbahn entsprechend bedroht und beleidigt haben.

Die beiden Syrer, ein 23-Jähriger und seine 15 Jahre alte Begleiterin waren kurz vor 22 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 13 in Richtung Prohlis unterwegs, als der Mann in Höhe des Wasaplatzes plötzlich ausfällig wurde. Er beschimpfte die beiden und drohte Schläge an. An der Haltestelle „Altreick“ stieg er aus.

Beschrieben wird der Mann als rund 1,90 Meter groß, sportlich, Anfang 30 und glatzköpfig. Er trug eine schwarze Jacke, schwarze Hosen und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle.

Von fkä