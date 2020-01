Dresden

Am Mittwochabend konnte eine mutmaßliche Drogendealerin festgenommen werden. Nach mehreren Hinweisen erwirkten die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der 39-Jährigen an der St.-Petersburger Straße. Dabei fanden sie etwa 20 Gramm Opiate und Crystal, etwa 600 Euro in bar sowie weitere Drogenutensilien. Die Frau wurde festgenommen und am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dieser erließ einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die 39-jährige Deutsche wurde zwischenzeitlich in ein Gefängnis gebracht. Gegen sie wird wegen Handelns von Betäubungsmitteln ermittelt.

Von fg