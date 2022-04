Opel überschlägt sich auf der B 170 in Dresden

Dresden

Auf der B 170 in Dresden hat sich am späten Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Opelfahrer war kurz vor 23.30 Uhr auf der Bergstraße in einer Linkskurve zwischen der Räcknitzhöhe und der Zeunerstraße ins Schleudern geraten. Der Wagen prallte gegen eine Mauer und eine Hauswand, überschlug sich dann und blieb seitlich im Zaun der Mauer steckend liegen.

Der Mann am Steuer zog sich schwere Verletzungen zu, wagte aber dennoch die Flucht. Als Rettungskräfte eintrafen, war er verschwunden. Eine Suche mit Hunden blieb zunächst erfolglos. Der Fahrer soll sich jedoch später in der Gegend am Hauptbahnhof der Bundespolizei gestellt haben. Warum er flüchtete, wird noch ermittelt.

Bei dem Unfall wurde auch ein Stromverteilerkasten beschädigt, in einigen Häusern fiel der Strom aus. Die Reparatur begann noch in der Nacht. Die Bergstraße musste teilweise gesperrt werden. Am Auto entstand Totalschaden.

Von halk