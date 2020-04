Dresden

Am Dienstagvormittag ist ein Radfahrer (21) bei einem Unfall auf der St. Petersburger Straße verletzt worden.

Der 21-Jährige querte in Höhe des Kristallpalastes an einer Fußgängerampel die Straße. Eine 82-Jährige, die mit einem Opel Karl in Richtung Bahnhof unterwegs war, erfasste den Radfahrer. Dieser kam verletzt in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall insbesondere der Ampelschaltung machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351-483 22 33.

Von DNN