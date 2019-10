Dresden

Bei einem Unfall an der Reicker Straße ist am Dienstagvormittag ein Radfahrer verletzt worden. Nach ersten Informationen überquerte der Mann gerade einen Fußgängerüberweg, wurde dabei aber von einer Opel-Fahrerin übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radler musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von DNN