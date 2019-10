Dresden

Bei einem Unfall an der Reicker Straße ist am Dienstagvormittag ein 86 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann überquerte die Straße an der Fußgängerampel in Richtung Lohrmannstraße, als er von einer 89-jährigen Opel-Fahrerin erfasst wurde. Der Senior musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden unter der Nummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

Von DNN