Dresden

An der Bautzner Straße in Höhe des Lingnerschlosses ist am Mittwochnachmittag ein Oldtimer in Flammen aufgegangen. Als die Freiwillige Feuerwehr Bühlau und die Berufsfeuerwehr der Wache Striesen eintrafen, brannte der VW T1 mit dem Baujahr 1959 bereits lichterloh. Die Insassen konnten das Auto unverletzt verlassen.

Mit Wasser und Schaum löschten die Kameraden den betagten Wagen. Ob der liebevoll restaurierte Bulli wieder aufgebaut wird, liegt in der Entscheidung des Eigentümers. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von halk