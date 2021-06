Ohne Schuhe in Dresdner Straßenbahn aufgewacht – Polizei sucht Zeugen zu möglichem Diebstahl

Dresden

Am Mittwochmorgen ist ein 16-Jähriger in einer Dresdner Straßenbahn in Striesen aufgewacht, allerdings ohne einen Teil seiner Sachen. Wie die Polizei meldet, fehlten dem Jugendlichen die Turnschuhe, eine Bauchtasche mit Dokumenten, Monatskarte und Bargeld sowie ein Handy.

Der 16-Jährige hatte sich demnach am Vorabend mit Freunden am Elbepark getroffen. Was dann in der Nacht geschah, ist unklar.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Teenager in der Nacht zu Mittwoch in einer Straßenbahn oder im Stadtgebiet gesehen haben. Der 16-Jährige ist 1,85 Meter groß, hat halblange gelockte Haare und trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä