Dresden

Ein bislang nicht identifizierter Lkw mit Sattelaufleger hat am frühen Mittwochnachmittag die Oberleitung der Straßenbahn an der Leipziger Straße beschädigt.

Der Laster, der einen Bagger geladen hatte, war in Richtung Innenstadr unterwegs. An der Bahnunterführung Indrustriestraße verhakte sich der Bagger in der Oberleitung und riss dabei mehrere Halterungen heraus. Der Lkw fuhr weiter, ohne dass sich der Fahrer um den Schaden kümmerte. Auf welche Höhe sich der entstandene Schaden beläuft, ist bisher nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zum Unfall, insbesondere zu dem Lkw machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von dnn