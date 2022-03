Dresden

Rauch breitete sich am Mittwochabend im dritten Obergeschoss eines Hauses an der Straße Obergraben in der Inneren Neustadt aus. Die Feuerwehr rückte an, registrierte erhöhte Kohlenmonoxid-Werte – doch wo befand sich der Brandherd?

Flecken auf dem Fußboden gaben schließlich den entscheidenden Hinweis. Die Einsatzkräfte öffneten die Decke im zweiten Obergeschoss und wurden fündig. Es brannte auf gut 15 Quadratmetern in der Zwischendecke.

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, doch die beiden betroffenen Wohnungen sind zunächst nicht mehr nutzbar. Die Mieter wurden in ein Hotel gebracht. Was das Feuer ausgelöst hatte, wird noch ermittelt.

Von halk