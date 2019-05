Dresden

Der Müllcontainer, der im Zuge der Kampagne #Nichtganzsauber vergangene Woche am Blasewitzer Gautschweg aufgestellt wurde, ist Opfer von Vandalismus geworden. Wie die Stadt mitteilt, wurde er wahrscheinlich am Donnerstagabend von Unbekannten vom Gautschweg oberhalb des Elbradweges bis ans Elbufer gezogen und in die Elbe gekippt.

„Mit unserem Pilotprojekt wollen wir für mehr Sauberkeit am Elbufer und in der Elbe sorgen. Wenn die Container jetzt direkt im Fluss landen, schadet das nicht nur der Umwelt, sondern gefährdet vor allem das Projekt“, zeigt sich Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) enttäuscht und macht klar: „Das Projekt ist auch auf Wunsch und Drängen aus der Dresdner Bürgerschaft zustande gekommen, deshalb bekommt es eine zweite, aber letzte Chance.“

Der Container wurde am Freitag von der Stadtreinigung geborgen und auf Schäden untersucht. Bis das Ausmaß der Beschädigung klar ist, wird am Gautschweg kein zusätzlicher Behälter stehen.

Im Rahmen eines Pilotprojektes stellte das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft Ende April zusätzliche Abfallbehälter mit einem Volumen von je 1100 Litern an drei Problemstandorten an den Elbwiesen auf. Die Projektkosten belaufen sich auf rund 11 000 Euro.

Von DNN