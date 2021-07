Dresden

Unter Drogeneinfluss stand ein Mann, der in der Nacht zu Dienstag in der Dresdner Neustadt zwei Polizisten angegriffen hat. Der 31-Jährige beleidigte zunächst eine 32-jährige Beamtin, die kurz nach Mitternacht im Streifenwagen an der Kreuzung Louisen-, Görlitzer und Rothenburger Straße, auch als „Assi-Eck“ bezeichnet, an ihm vorbeifuhr.

Als die Polizistin und ein Kollege daraufhin ausstiegen, gebärdete sich der 32-Jährige aggressiv, beleidigte die Beamten, schlug beide und verletzte beide leicht.

Ein Alkoholtest bei dem Mann zeigte 1,3 Promille, außerdem schlug ein Drogenschnelltest positiv auf Cannabis an. Gegen ihn wird unter anderem wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

Von fkä