Dresden

In der Landeshauptstadt sind Betrüger am Werk – den bereits bekannten Enkeltrick wendeten die Unbekannten jedoch nicht an, stattdessen haben die Täter eine neue Masche für sich entdeckt. So erhielt eine Dresdner Ärztin vor wenigen Tagen ein Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamtes. In diesem wurde sie aufgefordert eine Gebühr von 778 Euro für eine angebliche Markenregistrierung zu zahlen. Das Geld sollte auf ein polnisches Konto überwiesen werden Die Frau ging auf die Forderung nicht ein und verständigte die Polizei. Bisherigen Ermittlungen zufolge handelt es sich nicht um ein behördliches Schreiben, sondern um eine Fälschung.

Von mb