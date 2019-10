Dresden

Nach den tödlichen Schüssen in Halle ( Sachsen-Anhalt) hat die Polizei Dresden Einsatzkräfte rund um die Dresdner Synagoge postiert. Die Beamten sind mit Maschinenpistolen ausgerüstet. Auch am jüdischen Friedhof sollen die Schutzmaßnahmen erhöht werden.

Die Leipziger Polizei hat die Schutzmaßnahmen für das dortige Gotteshaus ebenfalls verschärft.

Am heutigen Mittwoch waren bei einem Schusswechsel im Paulusviertel in Halle, in dem sich auch eine Synagoge befindet, zwei Personen getötet worden. Es gab bisher eine Festnahme. Ob es sich um eine politisch motivierte Tat handelt, ist derzeit noch unklar.

Zum Liveticker: Tödliche Schüsse in Halle - Stadt spricht von “Amoklage”

Der Vorfall fällt auf den höchsten jüdischen Feiertag. Heute ist Jom Kippur (Versöhnungsfest), ein strenger Ruhe- und Fastentag.

Von DNN