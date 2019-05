Dresden

Nach dem tödlichen Unfall am Donnerstag an der Stauffenbergallee sucht die Polizei nun Zeugen. Gegen 14.30 Uhr war der 54 Jahre alte Radfahrer in Richtung Waldschlösschenbrücke unterwegs, als er von einem Lkw in Höhe der Rudolf-Leonhard-Straße erfasst wurde. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten sich unter der Nummer 0351/483 22 33 zu melden.

Von DNN